Manuel Locatelli ha firmato un nuovo contratto con la Juventus che lo lega alla società fino al 30 giugno 2030. L'accordo estende il suo impegno con la squadra e conferma la volontà di proseguire il rapporto professionale a lungo termine. La firma arriva dopo un periodo di trattative tra le parti, senza altri dettagli pubblici riguardanti le clausole o le condizioni del rinnovo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Juventus ha ufficialmente annunciato il prolungamento del contratto di Manuel Locatelli, capitano della squadra, che ora rimarrà al club fino all’estate del 2030. Questo importante rinnovo segna un passo significativo nel progetto sportivo della squadra, allineandosi con l’obiettivo di costruire un futuro competitivo per il club torinese. Il precedente contratto di Locatelli era in scadenza nel 2028, mentre il nuovo accordo prevede un aumento degli stipendi: da circa 3 milioni di euro a circa 4 milioni annui. Firmato lo scorso venerdì, l’annuncio ufficiale è stato rilasciato successivamente dalla Juventus, testimoniando così la volontà della società di mantenere i propri migliori talenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Locatelli rinnova il contratto con la Juventus fino al 2030: conferma il suo futuro.

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