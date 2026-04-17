Locatelli rinnova e arrivano i mugugni la lite Pengwin-Kean i sogni impossibili di mercato – VIDEO con Paolo Rossi e Francesco Calabrò

In un periodo di intense discussioni sul mercato, si segnala il rinnovo di contratto di un giocatore chiave, che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi. Nel frattempo, prosegue la disputa tra due atleti riguardo a questioni contrattuali, mentre si susseguono voci su potenziali acquisti considerati difficili da concretizzare. Il tutto accompagnato da un approfondimento video con interventi di figure note del calcio.

di Paolo Rossi Locatelli rinnova (e arrivano i mugugni), la lite Pengwin-Kean, i sogni impossibili di mercato. L’ultima puntata di Primo Tempo. Nell’ultima puntata di Primo Tempo, format di approfondimento di , Francesco Calabrò e Paolo Rossi hanno tracciato un bilancio dettagliato del momento vissuto in casa bianconera. Al centro della discussione il fresco rinnovo di Manuel Locatelli fino al 2030, una mossa che certifica la volontà della società di puntare su pilastri d’esperienza e carisma per il nuovo ciclo. Non sono mancati i voli pindarici sul mercato, con i nomi di Bernardo Silva e Lewandowski che continuano a stuzzicare la fantasia dei tifosi come possibili innesti di caratura internazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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LOCATELLI rinnova (e arrivano i mugugni), la lite PENGWIN-KEAN, i SOGNI impossibili di mercato

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