Inter Juve | conferenza con Loca la percentuale di Di Canio una Juventus come la Brignone | Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossi Francesco Calabrò e Chiara Papanicolaou

Paolo Loca ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa prima della partita tra Inter e Juventus, spiegando che la squadra di Allegri deve riscoprire quella fame e determinazione che sembravano perdute dopo le ultime sconfitte. Durante l’incontro, il giornalista ha sottolineato come la Juventus abbia bisogno di una svolta, evidenziando che i bianconeri non possono più permettersi passi falsi in un momento così delicato. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato il riferimento di Loca alla percentuale di Di Canio, considerato uno dei simboli della mentalità vincente. La discussione si è poi spostata sul confronto tra

Inter Juve: l'analisi al podcast Primo Tempo del derby d'Italia con Paolo Rossi, Francesco Calabrò e Chiara Papanicolaou. Vediamo cosa si è detto. Inter Juve inizia a scaldare gli animi di tifosi e addetti ai lavori. Domani sera, alle ore 20.45 allo stadio San Siro, il tanto atteso derby d'Italia prenderà finalmente il via. Sarà una sfida fondamentale per gli obiettivi delle due squadre in campo. QUI LA PUNTATA INTEGRALE IN VIDEO Anche al podcast Primo Tempo, andato come di consueto in onda sul canale YouTube di , si è parlato della grande partita, con un ospite speciale. Questa volta ai soliti Paolo Rossi e Francesco Calabrò si è unita anche Chiara Papanicolaou, volto e content creator di Tuttosport.