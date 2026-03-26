Italia Irlanda del Nord Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Calcionews24 con Paolo Rossi e Francesco Calabrò – VIDEO

Dopo la partita tra Italia e Irlanda del Nord valida per le semifinali playoff per i Mondiali 2026, si è tenuto un live su Calcionews24 con commenti di Paolo Rossi e Francesco Calabrò. La sfida si è svolta alla New Balance Arena, con l’Italia allenata da Gennaro Gattuso che ha affrontato la nazionale nordirlandese. La partita ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli esperti del calcio italiano.

Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Il punto nome per nome Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire Calciomercato Roma: in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale. Cosa sta succedendo Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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