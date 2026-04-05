juventus locatelli rinnova fino al 2030

La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Manuel Locatelli, che sarà in vigore fino al 2030. Il centrocampista continuerà a vestire la maglia bianconera, con il nuovo accordo che prolunga la sua permanenza in squadra. La firma del contratto è stata ufficializzata recentemente, assicurando così al giocatore un ulteriore impegno con il club.

Juventus e Locatelli: un patto di fedeltà fino al 2030. Il futuro di Manuel Locatelli sarà ancora a tinte bianconere, e lo sarà per molto tempo. La Juventus ha deciso di blindare il proprio centrocampista con un prolungamento contrattuale che sposta la scadenza dal 2028 al 2030. Un’operazione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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