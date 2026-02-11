Pellegrino Parma ufficiale il rinnovo di contratto | l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole
Il Parma ha ufficializzato oggi il rinnovo di contratto di Pellegrino fino al 2030. L’attaccante argentino ha firmato l’accordo e ha espresso soddisfazione per questa scelta, confermando il suo impegno con il club. La società, dal canto suo, punta a proseguire sulla strada della stabilità e della crescita, blindando un giocatore chiave per il reparto offensivo.
Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Calciomercato Como, è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz Pisa, la conferenza stampa di presentazione di Loyola: «In tanti mi hanno consigliato di venire qui, ho parlato con Maripan e.» Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per Soulé Infortunio Dumfries, da Appiano la notizia che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano: l’olandese torna in gruppo! Cosa filtra sul suo ritorno in campo Allenamento Juve, riecco Conceicao! McKennie lavora a parte: allarme rientrato anche per lo statunitense Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura apre un fascicolo! Cosa rischia Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Tottenham, chi al posto di Frank? Individuato un profilo come allenatore ad interim! I nomi caldi per l’estate Flick lancia una frecciata al Real Madrid! Il tecnico del Barcellona: «Cammino facile? Chiedete a loro» Capello sentenzia: «CR7 un grande atleta, ma non si può paragonare a Messi, Ronaldo e Maradona! Ecco perché» Real Madrid, dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! C’è l’accordo con la Uefa: il comunicato Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Pellegrino Parma
Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le sue prime parole – VIDEO
Il Racing Club de Avellaneda ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Valentin Carboni, proveniente in prestito dall’Inter.
Parma, annuncio ufficiale: rinnovo blindato per Mateo Pellegrino
Il Parma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Mateo Pellegrino.
PELLEGRINO e TROILO: la gioia degli argentini dopo la vittoria del Parma contro il Verona | DAZN
Ultime notizie su Pellegrino Parma
Argomenti discussi: Parma-Juventus, le formazioni ufficiali: Cuesta si affida a Pellegrino, Spalletti punta su David; Formazioni ufficiali Parma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrino, Oristanio, Bremer, Conceiçao e Miretti; Parma - Juventus (1-4) Serie A 2025; ? Le UFFICIALI di Parma-Juve: sarà David vs Pellegrino. La scelta su Gatti.
UFFICIALE | Pellegrino rinnova col Parma: firma fino al 2030Mateo Pellegrino e il Parma Calcio guardano al futuro. Insieme. Il club ha dato l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto del centravanti argentino. 12 gol e 2 assist in 39 partite in un anno sol ... sportparma.com
Parma, ufficiale il rinnovo di contratto di Mateo Pellegrino. La nuova scadenza e le parole del centravanti argentinoIl Parma e Mateo Pellegrino ancora avanti insieme. L'attaccante, trascinatore dei ducali allenati da Carlos Cuesta che hanno un margine di 8 punti sul terzultimo posto, ha attirato su di sé le attenzi ... calciomercato.com
BREAKING NEWS Secondo @guglielmo_trupo il PARMA ha scelto il Vice Pellegrino Nesta Elphege è un calciatore francese, nato il 9 gennaio 2001, che gioca come attaccante per il Grenoble Foot 38 in Ligue 2. Alto circa 193 cm , è noto per la sua sta - facebook.com facebook
La panchina del Parma a Napoli: fuori Bernabé, Del Prato, Pellegrino, Valeri. Addirittura fuori Corvi, che è già la riserva di Suzuki. Ora provate simpaticamente a immaginare se... x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.