Pellegrino Parma ufficiale il rinnovo di contratto | l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole

Il Parma ha ufficializzato oggi il rinnovo di contratto di Pellegrino fino al 2030. L’attaccante argentino ha firmato l’accordo e ha espresso soddisfazione per questa scelta, confermando il suo impegno con il club. La società, dal canto suo, punta a proseguire sulla strada della stabilità e della crescita, blindando un giocatore chiave per il reparto offensivo.

Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Mercato Roma, allarme scippo: il Manchester City di Guardiola è pronto a piombare con 50 milioni per un titolarissimo! Calciomercato Como, è sfida alla Premier e alle big della Serie A per Potulski! Tutto sul gioiello del Mainz Pisa, la conferenza stampa di presentazione di Loyola: «In tanti mi hanno consigliato di venire qui, ho parlato con Maripan e.» Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per Soulé Infortunio Dumfries, da Appiano la notizia che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano: l’olandese torna in gruppo! Cosa filtra sul suo ritorno in campo Allenamento Juve, riecco Conceicao! McKennie lavora a parte: allarme rientrato anche per lo statunitense Napoli, la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura apre un fascicolo! Cosa rischia Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Tottenham, chi al posto di Frank? Individuato un profilo come allenatore ad interim! I nomi caldi per l’estate Flick lancia una frecciata al Real Madrid! Il tecnico del Barcellona: «Cammino facile? Chiedete a loro» Capello sentenzia: «CR7 un grande atleta, ma non si può paragonare a Messi, Ronaldo e Maradona! Ecco perché» Real Madrid, dopo il Barcellona anche i Blancos si tirano fuori dalla Superlega! C’è l’accordo con la Uefa: il comunicato Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole

Approfondimenti su Pellegrino Parma

Il Racing Club de Avellaneda ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Valentin Carboni, proveniente in prestito dall’Inter.

Il Parma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Mateo Pellegrino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

PELLEGRINO e TROILO: la gioia degli argentini dopo la vittoria del Parma contro il Verona | DAZN

Ultime notizie su Pellegrino Parma

Argomenti discussi: Parma-Juventus, le formazioni ufficiali: Cuesta si affida a Pellegrino, Spalletti punta su David; Formazioni ufficiali Parma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrino, Oristanio, Bremer, Conceiçao e Miretti; Parma - Juventus (1-4) Serie A 2025; ? Le UFFICIALI di Parma-Juve: sarà David vs Pellegrino. La scelta su Gatti.

UFFICIALE | Pellegrino rinnova col Parma: firma fino al 2030Mateo Pellegrino e il Parma Calcio guardano al futuro. Insieme. Il club ha dato l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto del centravanti argentino. 12 gol e 2 assist in 39 partite in un anno sol ... sportparma.com

Parma, ufficiale il rinnovo di contratto di Mateo Pellegrino. La nuova scadenza e le parole del centravanti argentinoIl Parma e Mateo Pellegrino ancora avanti insieme. L'attaccante, trascinatore dei ducali allenati da Carlos Cuesta che hanno un margine di 8 punti sul terzultimo posto, ha attirato su di sé le attenzi ... calciomercato.com

BREAKING NEWS Secondo @guglielmo_trupo il PARMA ha scelto il Vice Pellegrino Nesta Elphege è un calciatore francese, nato il 9 gennaio 2001, che gioca come attaccante per il Grenoble Foot 38 in Ligue 2. Alto circa 193 cm , è noto per la sua sta - facebook.com facebook

La panchina del Parma a Napoli: fuori Bernabé, Del Prato, Pellegrino, Valeri. Addirittura fuori Corvi, che è già la riserva di Suzuki. Ora provate simpaticamente a immaginare se... x.com