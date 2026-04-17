Il centrocampista ha firmato un nuovo contratto con la squadra fino al 2030, come comunicato dalla società e confermato da Fabrizio Romano. L’accordo finale è stato raggiunto e la firma è stata ufficializzata nelle ultime ore. La dirigenza ha deciso di blindare il giocatore con questa rinnovo, che sosterrà anche nelle prossime stagioni. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e conferma quanto si vociferava nelle settimane precedenti.

di Luca Fioretti Locatelli Juventus: accordo finale, la dirigenza blinda il centrocampista fino al 2030 come confermato anche da Fabrizio Romano. Manuel Locatelli è pronto a legarsi in maniera totalmente definitiva ai colori del club bianconero. Secondo le notizie diffuse in queste ore, il centrocampista firmerà un prolungamento del contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2030. A confermare questa mossa fortemente strategica è intervenuto Fabrizio Romano: l’esperto di calciomercato ha svelato i dettagli della fumata bianca sul proprio canale YouTube, confermando che la dirigenza bianconera ha trovato la quadra per blindare il mediano.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli Juve, tutto confermato: il centrocampista rinnoverà il proprio contratto! Tutti i dettagli e la nuova scadenza

Manuel Locatelli riacciuffa momentaneamente il pari a pochi minuti dal triplice fischio

Notizie correlate

Rinnovo Locatelli Juve, la firma è questione di ore. Tutti i dettagli sulla scadenza e sull’ingaggiodi Angelo CiarlettaRinnovo Locatelli Juve, la firma sul nuovo contratto ormai è questione di ore.

Locatelli Juve, accordo chiuso per il rinnovo! Ecco quando arriveranno firma e ufficialità. Tutti i dettagliMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Locatelli e la Juve pronti a un nuovo sì: prolungamento fino al 2030, manca solo l'annuncio; Juve in festa: Boga e Holm al settimo cielo, Locatelli indica la via; Rinnovi in vista per Chivu e Locatelli mentre il Bologna tenta l’impresa a Birmingham; Manuel Locatelli vicinissimo a rinnovare il contratto con la Juve: cifre e dettagli.

Locatelli-Juve, tutto sul rinnovo e sul retroscena mercato: firma, cifre e chi sono i prossimiIl capitano bianconero si legherà ancora una volta al club: come sono andate le trattative, chi lo ha voluto più di tutti e quali saranno le prossime mosse ... tuttosport.com

Locatelli rinnova fino al 2030 e sogna una coppa con la JuventusLa Juventus, ieri, non si è allenata e la squadra si ritroverà solo questa mattina per riprendere la preparazione verso la gara contro il. tuttomercatoweb.com

Così Locatelli si è consacrato alla Juventus Leader con Spalletti, i retroscena © facebook

#Locatelli- #Juve, tutto sul rinnovo e sul retroscena mercato: firma, cifre e chi sono i prossimi x.com