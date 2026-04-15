Rinnovo Locatelli Juve la firma è questione di ore Tutti i dettagli sulla scadenza e sull’ingaggio

Il rinnovo di contratto di Locatelli con la Juventus è imminente e la firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Si conoscono già i dettagli riguardanti la durata dell’accordo e lo stipendio che percepirà. La trattativa tra le parti si avvia alla conclusione, con le operazioni che sembrano ormai definite. Le parti coinvolte stanno finalizzando gli ultimi aspetti prima di ufficializzare il prolungamento.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Locatelli Juve, la firma sul nuovo contratto ormai è questione di ore. Tutti i dettagli sul prolungamento e sul suo ingaggio. La Juve si prepara a ufficializzare il prolungamento di Manuel Locatelli. Secondo l’analisi di Tuttosport, l’accordo prevede lo spostamento della scadenza dal 2028 al 2030, trasformando il calciatore italiano in un vero pilastro a lungo termine. MERCATO JUVE LIVE Nonostante le delusioni passate, il rapporto tra il mediano e Luciano Spalletti è oggi ai massimi storici. Il tecnico ha consegnato al capitano le chiavi del centrocampo, ricevendone in cambio prestazioni di alto livello e una leadership indiscussa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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