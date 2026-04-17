Lo Streaming chiude la stagione con un grande nome della techno | ecco Predator

Venerdì 8 maggio, lo streaming di via San Cilino chiude la stagione con uno spettacolo speciale, ospitando Predator, un noto artista della scena techno. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento di un ciclo di serate che ha attirato appassionati di musica elettronica e DJ di rilievo. La serata si svolgerà in un locale dedicato alla musica dal vivo, con orario di inizio previsto per la sera.

Venerdì 8 maggio lo Streaming di via San Cilino mette in scena l'ultimo grande appuntamento della stagione con lo special guest Predator. Direttamente dalla Sicilia, con l'etichetta Insane Industry Recordings, Predator è un dj e producer che si distingue per un sound potente e strutturato.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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