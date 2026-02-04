Chiude lo storico negozio La Leonarda di Piazza Grande | I cantieri della Garisenda ci hanno messo in difficoltà

Questa mattina, il negozio La Leonarda di Piazza Grande ha chiuso i battenti dopo 11 anni di attività. I titolari spiegano che i lavori in corso per i cantieri della Garisenda hanno creato molte difficoltà, portandoli a decidere di smettere. La chiusura ha colpito clienti e appassionati di usato, che ora si chiedono cosa succederà nel quartiere.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Dopo 11 anni di attività chiude ' La Leonarda ', storico negozio dell'usato in via San Vitale. E' Piazza Grande ad annunciarlo in una nota, una decisione presa "con lucidità, non con leggerezza" che segna la fine di un'esperienza iniziata nel 2015 in via San Leonardo e trasferitasi nell'attuale sede solo nel 2023, pochi mesi prima della chiusura al traffico della strada a causa dei cantieri per la torre Garisenda "che ne ha drasticamente ridotto il passaggio e la visibilità", da quella sede infatti se ne va. L'ultimo giorno di attività è venerdì 28 febbraio.

