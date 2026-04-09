Epstein files spunta anche il nome di Emanuela Orlandi | ecco cosa collega la scomparsa della Vatican Girl e la più grande banca degli Stati Uniti d’America

Nei Epstein files, pubblicati dall’FBI lo scorso gennaio, compare anche il nome di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa da oltre trent’anni. I documenti, frutto di vent’anni di indagini, sono stati resi disponibili sul sito del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Tra le informazioni contenute nei file, ci sono collegamenti tra la scomparsa di Orlandi e la più grande banca degli Stati Uniti.

C’è anche il nome di Emanuela Orlandi negli Epstein files. Il mistero della scomparsa della cittadina vaticana compare nei documenti pubblicati dall’FBI lo scorso gennaio (accumulati in 20 anni di indagini) sul sito del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America. Nei file di indagine sulla rete di abusi sessuali del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, c’è spazio anche per uno egli episodi più oscuri della storia d’Italia. Per trovare questo segmento comune ai due casi, ci siamo affidati alla piattaforma Jmail: l’archivio pubblico navigabile creato per esplorare i “file di Epstein”. La nostra ricerca. Il mistero di Emanuela Orlandi entra nel caso Epstein attraverso vie indirette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Epstein files, spunta anche il nome di Emanuela Orlandi: ecco cosa collega la scomparsa della Vatican Girl e la più grande banca degli Stati Uniti d’America Negli Epstein files spunta anche il nome di Rula JebrealUno dei documenti più rilevanti citati nella revisione delle carte è una mail datata 25 agosto 2010 che contiene una lista di invitati per una... C’è anche il nome di Maddie McCann negli Epstein files: “Vidi la bimba scomparsa con Ghislaine Maxwell”C'è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007,... Epstein files travolgono Starmer: Mi scuso ma non mi dimetto/ Spunta nuovo video del suicidio in carcereLa pubblicazione degli Epstein Files sta provocando una serie di scandali tra potenti di tutto il mondo. Tra quelli coinvolti anche il primo ministro britannico Starmer, che travolto dalla bufera ... ilsussidiario.net Pietro Orlandi sulla morte di Baioni: Nessun legame con Emanuela: mi chiedo perché hanno usato il suo nomeDopo la morte di Vittorio Baioni resta aperto il mistero: chi ha utilizzato il suo nome presentandosi come carceriere di Emanuela Orlandi? Le parole di ... fanpage.it