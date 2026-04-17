Una madre ha raccontato il suo dolore per la perdita del figlio di 12 anni, avvenuta nella vasca idromassaggio. In un breve messaggio, ha scritto di averlo amato con tutta se stessa e di aver provato paura e gelosia durante la crescita del bambino. La tragedia si è verificata a San Benedetto del Tronto, e la madre ha condiviso alcuni sentimenti legati alla sua esperienza personale.

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 17 aprile 2026 – “Io, la tua mamma, ero gelosissima di te, avevo paura di ogni tuo passo, di ogni tuo gioco, forse perché il mio cuore sapeva che il tempo insieme sarebbe stato un dono troppo breve ”. Parole struggenti quelle che mamma Nicoletta Sprecacè ha scritto nella lettera dedicata a Matteo Brandimarti nel giorno del funerale del figlio, morto a seguito dei danni da annegamento subiti nella vasca idromassaggi della Spa di Pennabilli, in provincia di Rimini, nel giorno di Pasqua. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacafunerale-bambino-precipitato-finestra-e40t3c3n Centinaia di persone strette in un commosso abbraccio .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo strazio della mamma di Matteo, morto a 12 anni nella vasca idromassaggio: “Ti abbiamo amato con ogni singola fibra della nostra anima”

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