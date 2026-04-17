Lo Stallazzo riaccende le luci | ripristinata l’energia elettrica dopo il furto di rame

Dopo tre settimane di interruzioni, l’energia elettrica è stata ripristinata nello Stallazzo, che aveva subito un furto di rame. La corrente è stata riattivata rendendo nuovamente possibile l’uso delle strutture. La riparazione ha permesso di tornare alla piena funzionalità dell’area, che era rimasta senza energia per un certo periodo. Ora lo spazio può riprendere le attività normalmente.