Lo Stallazzo riaccende le luci | ripristinata l’energia elettrica dopo il furto di rame
Dopo tre settimane di interruzioni, l’energia elettrica è stata ripristinata nello Stallazzo, che aveva subito un furto di rame. La corrente è stata riattivata rendendo nuovamente possibile l’uso delle strutture. La riparazione ha permesso di tornare alla piena funzionalità dell’area, che era rimasta senza energia per un certo periodo. Ora lo spazio può riprendere le attività normalmente.
Dopo tre settimane di difficoltà e operatività ridotta, l’energia elettrica è finalmente tornata a scorrere allo Stallazzo. Grazie al tempestivo intervento del Parco Adda Nord, che nella giornata di oggi ha permesso e coordinato l’installazione della nuova rete, la struttura lungo l’alzaia.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Corrente a sbafo ma senza mai pagare le bollette: 3 arresti e 2 denunce per furto di energia elettrica
Il cuore di amici e volontari per far ripartire lo Stallazzo dopo i furti e i vandalismiNel fine settimana garantito il servizio al ristoro grazie a un gruppo elettrogeno e al ripristino dell'impianto del gas per la cucina.