Corrente a sbafo ma senza mai pagare le bollette | 3 arresti e 2 denunce per furto di energia elettrica

Tre persone sono state arrestate e due denunciate per aver sottratto energia elettrica senza pagare, dopo controlli dei carabinieri e tecnici Enel nelle zone di Misilmeri e Carini. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni utenti avevano collegato illegalmente le linee, alimentando le abitazioni senza contratti regolari. Gli interventi hanno portato alla scoperta di impianti di allaccio abusivi nascosti all’interno delle abitazioni. Le autorità continuano a monitorare queste attività illecite per contrastare il fenomeno.

Tre arresti e due denunce per furto di energia elettrica. È questo il bilancio dei controlli compiuti dai carabinieri del Comando provinciale e i tecnici dell'Enel in provincia di Palermo, nello specifico a Misilmeri e a Carini. Nel primo caso, i militari della Stazione di Misilmeri, hanno scoperto che in un'attività commerciale sarebbe stato manomesso il contatore sarebbe stato manomesso per abbattere i consumi e sono stati così arrestati in flagranza una donna di 55 anni e due dei suoi figli di 40 e 38 anni. Dopo la convalida dei provvedimenti da parte del gip di Termini Imerese, ai tre è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Furto di energia elettrica ad Anzio, scattano 2 denunceNell'ambito di un servizio di controllo del territorio ad Ardea, i carabinieri di Anzio hanno individuato e denunciato due persone responsabili di furto di energia elettrica, rafforzando così le misure di sicurezza e prevenzione nella zona.

Cavi nascosti e contatori manomessi, cinque denunce per furto di energia elettricaNel corso dei controlli svolti nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno individuato numerosi casi di furto di energia elettrica, tra cui cavi nascosti e contatori manomessi.