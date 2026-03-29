Il cuore di amici e volontari per far ripartire lo Stallazzo dopo i furti e i vandalismi

Nella notte tra martedì e mercoledì, lo Stallazzo, un punto ristoro gestito dalla Cooperativa sociale Solleva, è stato colpito da furti e atti di vandalismo. Nonostante i danni, amici e volontari si sono subito mobilitati per cercare di far ripartire l’attività e riparare i danni subiti. La struttura ha subito danneggiamenti e furti di attrezzature e materiali.

Nel fine settimana garantito il servizio al ristoro grazie a un gruppo elettrogeno e al ripristino dell'impianto del gas per la cucina. Gasparini: "Grazie a chi ci è vicino in questo momento" Allo Stallazzo non si molla nemmeno di fronte alle avversità e alla cattiveria dei soliti ignoti. Nella notte tra martedì e mercoledì scorso il punto ristoro, gestito dalla Cooperativa sociale Solleva, è stato oggetto di pesanti furti e atti di vandalismo. Questi episodi hanno privato la struttura dell’alimentazione elettrica e hanno comportato il danneggiamento o la sottrazione di attrezzature fondamentali, tra cui quattro bombole del gas e altri punti nevralgici. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Il cuore di amici e volontari per far ripartire lo Stallazzo dopo i furti e i vandalismi Articoli correlati Furti e vandalismi al cimitero. Danni a lapidi e cappelleUn amaro risveglio per la comunità di Canossa, colpita da un vile atto di sciacallaggio all’interno del luogo sacro cittadino. Le scorribande dei maranza. Furti, danni alle auto e vandalismi. Il parroco: "Servono controlli"Lo scooter di un ragazzino rubato e distrutto, una bicicletta sparita da un garage, estintori svuotati sulle auto in sosta, razzìa di superalcolici...