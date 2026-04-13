Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo sopra gli 80 punti

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha aperto questa mattina a 80,1 punti, in aumento rispetto ai 76,6 punti della chiusura di venerdì scorso. La differenza tra i rendimenti delle obbligazioni decennali dei due paesi si è così ampliata, indicando un aumento della tensione sul mercato dei titoli italiani. La variazione si è verificata in un contesto di mercati finanziari che mostrano volatilità.

Apre in rialzo a 80,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 76,6 punti della chiusura di venerdì scorso. In crescita di 3,1 punti al 3,87% il rendimento annuo italiano, mentre sale di 1,4 punti al 3,06% quello tedesco e di 1,8 punti al 3,72% quello francese.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo sopra gli 80 punti Leggi anche: Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 76 punti Lo spread Btp-Bund termina in rialzo a 78,5 puntiLo spread fra Btp e Bund termina in rialzo a 78,5 punti base dai 74 punti della chiusura di venerdì.