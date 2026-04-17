Lo sport è una terapia per combattere i tumori | la cura monzese approvata anche dalla scienza

Una recente ricerca scientifica ha confermato che l’attività sportiva può rappresentare un aiuto nel percorso di cura per bambini e giovani malati di tumore. La “cura” sportiva, già praticata in alcune strutture monzesi, ora viene riconosciuta ufficialmente come un complemento alle terapie tradizionali. Questa scoperta si basa su studi condotti in ambito clinico, che hanno analizzato gli effetti dell’esercizio fisico sui giovani durante le terapie oncologiche.

Adesso è anche la scienza che lo riconosce: lo sport fa bene anche ai bambini e ai ragazzi che stanno affrontando il tunnel della malattia. Quell’intuizione abbracciata e cresciuta all’interno del Centro Maria Letizia Verga di Monza adesso ha un riconoscimento scientifico internazionale.Il.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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