Sport e transizione | scienza e nuove regole per l’ammissibilità studio rivela dati su performance e terapia ormonale

Transgender e Sport: la Scienza Rivede le Regole del Gioco. Il dibattito sull’ammissibilità delle atlete transgender nelle competizioni sportive femminili si fa sempre più acceso, ma nuove evidenze scientifiche potrebbero portare a una revisione delle regole attuali. Uno studio recente, pubblicato sul *British Journal of Sports Medicine*, suggerisce che, dopo un periodo di terapia ormonale femminilizzante, le differenze prestative tra atlete transgender e cisgender tendono a ridursi, sollevando dubbi sull’opportunità di esclusioni basate su presunti vantaggi fisici intrinseci. La questione è cruciale in vista delle Olimpiadi del 2028, quando il Comitato Olimpico Internazionale dovrà prendere una decisione definitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tumore al seno: nelle donne under 40 prolungare la terapia ormonale riduce le recidive, lo dimostra uno studio italianoUna ricerca italiana svela che prolungare la terapia ormonale nelle donne sotto i 40 anni aiuta a ridurre le recidive del tumore al seno.

Carla Bruni: «Dopo 5 anni ho terminato la terapia ormonale per il cancro al seno. Gli effetti collaterali sono stati aggressivi, ma sono grata alla scienza per avermi salvato la vita»Carla Bruni ha annunciato di aver concluso la terapia ormonale dopo cinque anni di trattamento per il cancro al seno.

