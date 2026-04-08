Nel corso della stagione, l'allenatore del Milan ha adottato principalmente il modulo 3-5-2, che aveva portato risultati positivi nelle prime partite. Tuttavia, nelle ultime settimane, le prestazioni della squadra sono cambiate e le cose non stanno andando come previsto. Dentro lo spogliatoio si sono verificati alcuni movimenti di opinione, con alcuni membri che spingono per modifiche tattiche. Questo retroscena fa parte di un quadro più ampio di discussioni interne.

Sin da quando Massimiliano Allegri si è nuovamente seduto sulla panchina del Milan, ha impostato la squadra con l'assetto tattico a lui più caro, il 3-5-2. Questo perché Allegri ha ritenuto che, con gli uomini a sua disposizione (soprattutto nelle caratteristiche dei centrali difensivi e nella presenza di un esterno a tutta fascia di qualità come Alexis Saelemaekers), fosse il modulo che maggiormente si adattasse ai giocatori presenti in organico. Per plasmare il suo Milan, quindi, ha preferito adattare gli attaccanti Christian Pulisic e Rafael Leão, notoriamente letali nel ruolo di esterno d'attacco, come punte centrali. Con buoni risultati nella prima parte dell'annata, poi, complici anche numerosi stop per infortunio, con esiti discutibili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il retroscena su Allegri: “In molti, dentro lo spogliatoio, spingono per due cose”

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