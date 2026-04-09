Era in cella e prendeva il Reddito di cittadinanza assolto Il caso a Savona del detenuto onesto | Lo sapevano

Un uomo detenuto in carcere è stato assolto dall’accusa di aver falsificato documenti per ottenere il Reddito di cittadinanza. Nonostante fosse in cella, riceveva il sussidio in modo regolare, e la sua posizione è stata confermata in sede processuale. La vicenda si è svolta a Savona, dove si è chiarito che non ci sono prove a supporto dell’accusa originaria.

Non aveva falsificato nessun documento S.B. per ricevere il Reddito di cittadinanza. Certo lui era in carcere e riceveva il sussidio regolarmente. Ma per il giudice di Savona la colpa era tutta del Caf. Come raccontano le edizioni savonesi del Secolo XIX e Stampa, è passata la linea dell’avvocato Paolo Brin, secondo cui il suo assistito non aveva mai mentito. Aveva anche fornito la documentazione carceraria, che attestava chiaramente che si trovava dietro le sbarre. Eppure il Reddito di cittadinanza gli è arrivato lo stesso, perché secondo il giudice chi ha compilato la domanda al Caf non ha fatto le verifiche necessarie. Com’è scoppiato il caso: perché ha fatto domanda. 🔗 Leggi su Open.online

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Detenuto assolto per il Reddito di cittadinanza preso in carcere: il giudice condanna il Caf, non luiUn detenuto percepiva il RdC pur essendo in carcere: assolto dal giudice di Savona. La colpa, per la sentenza, è del Caf che non ha controllato i documenti. blogsicilia.it

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Il «reddito» è stato un fallimento. Era il reddito di cittadinanza, la cui immagine tipica era quella del percettore sdraiato su un divano davanti alla tv. Eppure l'idea di finanziare il reinserimento è sacrosanta. Specie per Milano, una città che corre, ma dove non tut - facebook.com facebook