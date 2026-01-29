‘Per me Milo era un fratello ma non era più il mio posto’ | Roberta Bruzzone svela perché ha lasciato Ore 14

Roberta Bruzzone spiega perché ha deciso di lasciare il suo ruolo in tv. Durante il podcast Burn Out, la criminologa ha raccontato che per lei Milo era come un fratello, ma ha capito che non poteva più continuare a stare in quel mondo. Ha parlato di un senso di distanza e di un bisogno di cambiare strada, lasciando alle spalle anni di presenza costante sui talk show italiani.

Le rivelazioni di Roberto Bruzzone al podcast Burn Out. Roberta Bruzzone non è solo una criminologa: è un personaggio televisivo, un brand mediatico, una presenza costante nel talk show della cronaca nera italiana. Ma anche i personaggi forti, a un certo punto, scelgono di rompere. E lei lo ha fatto con Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi, sospetti e retroscena. A fare chiarezza, ora, è stata la stessa Bruzzone, ospite del podcast Burn Out di Selvaggia Lucarelli. E le sue parole, come sempre, non sono state diplomatiche. L'addio a Ore 14 e lo scontro editoriale con Milo Infante.

Roberta Bruzzone ha spiegato per la prima volta perché ha deciso di lasciare il programma Ore 14 di Rai2.

Roberta Bruzzone spiega perché ha lasciato il programma Ore 14.

