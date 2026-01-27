Spaccio durante i festeggiamenti del santo patrono arrestato pusher minorenne

Durante i festeggiamenti del santo patrono, un minore di 14 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo volta a garantire la sicurezza durante gli eventi pubblici.

Un minorenne di soli 14 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati nel corso dei festeggiamenti per il santo patrono del paese.Il giovanissimo era già.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

