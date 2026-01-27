Spaccio durante i festeggiamenti del santo patrono arrestato pusher minorenne
Durante i festeggiamenti del santo patrono, un minore di 14 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo volta a garantire la sicurezza durante gli eventi pubblici.
Un minorenne di soli 14 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti si sono verificati nel corso dei festeggiamenti per il santo patrono del paese.Il giovanissimo era già.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Aci Sant Antonio
Tutto pronto per i festeggiamenti per il Santo Patrono Costanzo: vespri, luminarie, messe ed eventi culturali
Mancano pochi giorni ai festeggiamenti per il Santo Patrono Costanzo a Perugia.
Spaccio in centro storico. Arrestato il pusher
Ultime notizie su Aci Sant Antonio
Argomenti discussi: A Jesolo crescono gli incidenti causati da guida in stato di ebbrezza; Droga ed esplosivo per bomba carta, due giovani traditi dalla guida ad alta velocità; Spaccio nei boschi: i Carabinieri perlustrano ed arrestano un 32enne; La droga per Capodanno nascosta nella cantina della nonna: pusher patteggia.
Un giovane di 28 anni, di origine marocchina, è morto a Milano dopo essere stato colpito da un agente di polizia durante un’operazione antidroga nel parco di Rogoredo. Il ragazzo, irregolare sul territorio e con precedenti penali per spaccio di droga, resistenz - facebook.com facebook
Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano un nordafricano, irregolare e con vari precedenti, si avvicina puntando una pistola contro gli agenti (solo dopo si scoprirà che era a salve). Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagat x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.