Utilizzava un' auto come base per lo spaccio pusher 20enne arrestato a Picanello

Da cataniatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'operazione dei carabinieri a Picanello, è stato arrestato un giovane di 20 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione è scaturita da informazioni mirate, che hanno portato al controllo e al fermo del ragazzo, utilizzando un’auto come base operativa. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nel quartiere, garantendo maggiore sicurezza alla comunità locale.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 20enne catanese per spaccio durante un controllo eseguito a Picanello, in seguito all'acquisizione di informazioni specifiche sul suo conto. Nel corso del tardo pomeriggio,i militari hanno osservato in via De.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

