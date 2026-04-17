Lo scontro lieve col camion dell’immondizia degenera in violenza | automobilista aggredisce operatore ecologico a Cerignola – Video

A Cerignola un normale episodio di traffico si è trasformato in un episodio di violenza. Un automobilista ha aggredito un operatore ecologico coinvolto in un incidente con un camion dell’immondizia. Il fatto è stato ripreso in un video che mostra la scena, con un confronto che è poi degenerato in un’aggressione. L’episodio ha avuto luogo in un contesto di routine quotidiana, senza preavviso di eventi violenti.

Doveva essere un ordinario episodio di traffico urbano, uno di quelli che si risolvono con uno scambio di dati assicurativi e qualche parola concitata. Invece, nel primo pomeriggio del 14 aprile 2026, su viale di Ponente poco distante dal centro storico di Cerignola, si è consumata una vicenda ben più grave, che ha trasformato un lieve incidente stradale in una scena di violenza e tensione, culminata con un uomo ferito e il successivo intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, tutto ha avuto origine da un leggero scontro tra un autocompattatore di una società che si occupa della raccolta dei rifiuti e un’autovettura.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lo scontro (lieve) col camion dell’immondizia degenera in violenza: automobilista aggredisce operatore ecologico a Cerignola – Video Violento scontro sui binari tra un camion carico di auto e un treno della linea Suzzara- Ferrara: tr Notizie correlate Operatore ecologico picchiato brutalmente: tolleranza zero del Comune di CerignolaL’Amministrazione Comunale di Cerignola esprime ferma e convinta solidarietà nei confronti dell’operatore ecologico vittima di una vile e... In un video l'aggressione choc all'operatore ecologicoAlla base dell'aggressione all'operatore ecologico della Teknoservice in viale di Ponente a Cerignola, a pochi passi dal nuovo commissariato di...