Operatore ecologico picchiato brutalmente | tolleranza zero del Comune di Cerignola

Un operatore ecologico è stato aggredito e picchiato durante il suo turno di lavoro a Cerignola. L’amministrazione comunale ha condannato l’episodio e ha espresso solidarietà nei confronti della persona coinvolta. L’aggressione si è verificata in un momento di attività lavorativa e ha coinvolto un singolo operatore senza altre persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

L’Amministrazione Comunale di Cerignola esprime ferma e convinta solidarietà nei confronti dell’operatore ecologico vittima di una vile e ingiustificata aggressione avvenuta durante lo svolgimento del proprio servizio. “Episodio grave e inaccettabile maturato per futili motivi, che colpisce non.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Operatore ecologico aggredito brutalmente: ricoverato per traumi cranici e faccialiUn grave episodio di violenza si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile, ai danni di un operatore della Teknoservice, impegnato nei... Cane legato e picchiato brutalmente a Bacoli, ira del sindaco: “La pagherete”Un cane brutalmente picchiato a Bacoli, ira del sindaco Della Ragione: "La pagherete, chi sa parli".