Protestano i lavoratori della sanità privata e delle Rsa | Contratti scaduti da anni e salari sempre più lontani dal pubblico
I lavoratori della sanità privata e delle Rsa in Abruzzo sono scesi in piazza per protestare. Da anni i contratti sono fermi e i salari sono sempre più bassi rispetto a quelli del pubblico. A più di un mese dall’incontro al Ministero della Salute, non c’è ancora nessuna data per il tavolo di confronto che dovrebbe discutere il rinnovo. La situazione rimane incerta e i lavoratori chiedono risposte immediate.
Anche in Abruzzo scatta lo stato di agitazione nella sanità privata e delle Rsa. «A distanza di settimane dall'incontro istituzionale del 22 dicembre scorso al Ministero della Salute, infatti, non è ancora arrivata alcuna convocazione del tavolo di confronto annunciato per il rinnovo dei.
L’Istat dice che rispetto al 2021 i salari reali sono più bassi dell’8%. E i contratti collettivi della PA sono tutti scaduti a fine 2024
Gli italiani hanno meno soldi in tasca rispetto a due anni fa.
Sanità, il report: la spesa privata delle famiglie è raddoppiata in 40 anni. E i nuclei poveri pagano di più
Il report sulla sanità evidenzia come, negli ultimi 40 anni, la spesa privata delle famiglie italiane si sia raddoppiata, con un impatto maggiore sui nuclei economicamente più deboli.
