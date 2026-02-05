Protestano i lavoratori della sanità privata e delle Rsa | Contratti scaduti da anni e salari sempre più lontani dal pubblico

I lavoratori della sanità privata e delle Rsa in Abruzzo sono scesi in piazza per protestare. Da anni i contratti sono fermi e i salari sono sempre più bassi rispetto a quelli del pubblico. A più di un mese dall’incontro al Ministero della Salute, non c’è ancora nessuna data per il tavolo di confronto che dovrebbe discutere il rinnovo. La situazione rimane incerta e i lavoratori chiedono risposte immediate.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.