Il 17 marzo sciopero dei lavoratori della sanità privata e delle Rsa | Contratti scaduti da un decennio intollerabile

Il 17 marzo si terrà uno sciopero dei lavoratori della sanità privata e delle Rsa, organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. La protesta coinvolge circa 300 mila dipendenti, che chiedono il rinnovo dei contratti ormai scaduti da oltre dieci anni. Nonostante la convocazione al ministero della Salute prevista per il 4 marzo, le sigle sindacali hanno deciso di proseguire con l’azione di protesta.

Nonostante la convocazione al ministero della Salute per il 4 marzo, le segreterie nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale dei lavoratori della sanità privata e delle Rsa per il 17 marzo per il rinnovo del contratto di lavoro di 300 mila dipendenti. "Non c'è più tempo da perdere", spiegano, "è necessario entrare nel merito delle trattative, con risorse certe e con una disponibilità reale, non solo di facciata, da parte delle controparti Aris e Aiop, che nelle dichiarazioni affermano di voler rinnovare i contratti ma nei fatti subordinano l'apertura e la conclusione delle trattative alla piena copertura economica dei costi del rinnovo contrattuale da parte di Governo e Regioni".

Sanità privata e Rsa, anche in Toscana scatta lo stato di agitazione. Contratti scaduti e stipendi sempre più bassi

