Lo scarico previsto a Punta Matese mozione della settima circoscrizione | Si riveda il progetto

La settima circoscrizione ha presentato una mozione in cui si chiede di rivedere il progetto di scarico previsto a Punta Matese. Il progetto riguarda il collettore nord, che dovrebbe convogliare acque reflue e piovane in questa zona. La proposta ha suscitato la contrarietà anche da parte del quartiere, che si oppone con decisione all’installazione dello scarico in un’area marina protetta di grande valore naturalistico.

Anche il parlamentino di quartiere si oppone in massa al progetto che prevede il collettore nord con scarico delle acque reflue e piovane a Punta Matese, uno scorcio incantevole di costa in piena area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine. Il Consiglio della settima circoscrizione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Settima circoscrizione, si dimette il presidente Carlo PozzerleLa politica locale veronese ha vissuto oggi, 26 febbraio, uno scossone con l’addio improvviso del presidente della settima circoscrizione Carlo... Sferracavallo, il progetto del collettore nord e gli scarichi delle acque reflue a punta Matese: scontro al ComuneSul collettore nord, che scaricherà le acque reflue e piovane a punta Matese (Sferracavallo), in piena Area marina protetta di Capo Gallo e Isola... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il mare di Sferracavallo rischia grosso: perché la riserva potrebbe inquinarsi; Scarichi a Punta Matese, Piampiano replica alle polemiche: ''Contrario al progetto, servono alternative sostenibili''; Sferracavallo, il M5S accusa: Scelta contro il territorio e il mare; Scarichi a Punta Matese, il M5S attacca il progetto: ''Una minaccia per il mare di Sferracavallo''. Scarichi a Punta Matese nella borgata costiera di Sferracavallo, Leopoldo Piampiano (Forza Italia): “Contrario al progetto, non accetto etichette né ultimatum” “In queste ore leggo attacchi personali e ricostruzioni strumentali che respingo con decisione, l facebook Sferracavallo, il progetto del collettore nord e gli scarichi delle acque reflue a punta Matese: scontro al Comune ift.tt/WOy7b5c x.com