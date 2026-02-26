Settima circoscrizione si dimette il presidente Carlo Pozzerle

Oggi, nella settima circoscrizione di Verona, si apre una nuova fase con le dimissioni del presidente, che hanno suscitato molte reazioni tra cittadini e rappresentanti locali. La decisione è arrivata in un momento di cambiamenti per l’area, lasciando spazio a riflessioni sulle prossime mosse politiche e amministrative. La situazione resta in costante aggiornamento e si attende di capire quali saranno gli sviluppi.

La politica locale veronese ha vissuto oggi, 26 febbraio, uno scossone con l'addio improvviso del presidente della settima circoscrizione Carlo Pozzerle.In un messaggio ufficiale, il presidente dimissionario ha voluto esprimere la propria gratitudine al personale amministrativo e tecnico degli.