Lo scandalo dei pm contro l' Antimafia Immaginate a parti invertite

Da iltempo.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scoop pubblicato ieri mattina rivela che alcuni pubblici ministeri avrebbero avuto rapporti controversi con membri dell’Antimafia, sollevando dubbi sulla trasparenza delle indagini e delle procedure legali. La notizia ha suscitato reazioni e interrogativi sui rapporti tra gli inquirenti e le forze di polizia, mentre le autorità competenti hanno annunciato verifiche interne. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le diverse componenti del sistema giudiziario.

Provate a fare un esercizio di immaginazione dopo lo scoop di ieri mattina de Il Tempo. Pensate se fossero stati non Gian Carlo Caselli e Gioacchino Natoli ma magari due (ex) magistrati di opinioni ben diverse dalle loro, magari conservatori o liberali, a pronunciare al telefono parole sprezzanti verso i familiari di Paolo Borsellino e verso la Presidente della Commissione Antimafia (non la Chiara Colosimo di oggi ma, che so, la Rosy Bindi di un'altra stagione politica). Così come pensate, con riferimento a episodi già noti, se fossero stati due magistrati «di destra», uno dei quali parlamentare e membro dell'Antimafia stessa, a essere nell'occhio del ciclone per il sospetto di aver contribuito a «preparare» l'audizione di un ex collega davanti a quella stessa Commissione.🔗 Leggi su Iltempo.it

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