Nella notte tra martedì e mercoledì, a Livorno, sono state segnalate multiple incursioni criminali in diverse sedi di associazioni sociali e attività commerciali. Tra gli obiettivi colpiti ci sono state le sedi di alcune associazioni di tutela e promozione sociale, situate in via Terreni, e un’attività commerciale in via Lorenzini. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, una serie di incursioni criminali ha colpito diverse realtà sociali e commerciali a Livorno, tra cui le sedi di Arcigay, Agedo e Anppia in via Terreni e l’attività Pinsara in via Lorenzini. I malviventi hanno causato pesanti danni strutturali agli uffici delle associazioni e sono riusciti a sottrarre il fondo cassa di un locale, lasciando un clima di forte allarme tra i rappresentanti del territorio. L’assalto al cuore dell’associazionismo in via Terreni. Il bilancio materiale degli attacchi subiti dalle sedi di Arcigay Livorno, Agedo Livorno e Anppia è pesante: porte distrutte e uffici completamente scompigliati descrivono la scena lasciata dai ladri dopo l’incursione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, notte di violenza: assalto alle associazioni in via Terreni

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