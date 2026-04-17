Oggi si tiene la quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 di nuoto in vasca lunga, con alcune delle principali gare in programma. La manifestazione vede protagonisti nuotatori di rilievo che si sfidano in diverse discipline, offrendo aggiornamenti in tempo reale sugli eventi principali in corso. La giornata si svolge con dirette streaming e aggiornamenti costanti per seguire da vicino le performance degli atleti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 di nuoto in vasca lunga. A Riccione si entra nella fase decisiva della rassegna tricolore: quella di oggi, venerdì 17 aprile, è la penultima giornata di gare e pesa in maniera sempre più concreta sulla costruzione della Nazionale che in estate guarderà agli Europei di Parigi. Dopo tre giorni già ricchi di riscontri, emozioni e indicazioni cronometriche, il programma odierno propone una sequenza di prove capace di offrire risposte importanti sia sul piano dei valori assoluti sia su quello della profondità del movimento azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: tris d’assi in vasca con Ceccon, D’Ambrosio e Curtis

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