LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | si sale di colpi con Curtis e Cerasuolo Mao non c’è

Alle 10 di questa mattina prende il via la seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026, con le batterie dei 50 dorso donne. La sessione proseguirà con le gare dei 200 farfalla uomini, 100 farfalla donne, 100 dorso uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini e 200 stile libero donne. Tra i protagonisti attesi ci sono Curtis e Cerasuolo, mentre Mao non figura nel programma di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49: La seconda giornata scatterà alle 10.00 con le batterie dei 50 dorso donne, seguite da 200 farfalla uomini, 100 farfalla donne, 100 dorso uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini e 200 stile libero donne. Al mattino si comincia dunque con una lunga sequenza di batterie che serviranno a delineare il quadro delle finaliste della sessione pomeridiana, al via dalle 18.00, quando i migliori tempi andranno a caccia di titoli, medaglie e, soprattutto, di quei riferimenti cronometrici che contano già tantissimo in chiave azzurra. Il valore tecnico della manifestazione è ben chiaro: Riccione è la prima vera porta d’ingresso per la squadra che guarderà all’estate internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si sale di colpi con Curtis e Cerasuolo, Mao non c’è LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si sale di colpi con Curtis e Cerasuolo, curiosità per MaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026... LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra MaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026... Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; La Guida Completa Agli Assoluti 2026: Tutti I Link E Le Info Utili Per Seguire L’Evento; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026: a Riccione batterie e finali, diretta TV e streamingOggi, mercoledì 15 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. L'evento, un crocevia fondamentale per la stagione, no ... it.blastingnews.com Are you ready for day2 . . #assoluti #campionatiitaliani #federnuoto - facebook.com facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com