LIVE Nuoto Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | attesa per Curtis e D’Ambrosio nei 100 sl

Alle ore 17.59 si sono svolte le batterie degli 800 stile libero maschili ai Campionati Italiani di nuoto 2026. Tra i partecipanti si sono distinti atleti italiani e stranieri, con alcune batterie ancora in corso e altre già concluse. La manifestazione prosegue con l’obiettivo di determinare i qualificati alle fasi finali, mentre gli appassionati seguono con attenzione le gare in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 17.59: Questi i protagonisti della serie veloce degli 800 stile libero uomini: 0 ITA SARPE Pietro Paolo GS VV.F. Fiamme Rosse – Circolo Canottieri Aniene 2000 8’04.84* 1 ITA GIOVANNONI Ivan Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd 2002 7’56.90 2 ITA DIODATO Matteo GS Fiamme Oro – Livorno Aquatics Asd 2003 7’55.35 3 ITA MARCHELLO Davide Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd 2001 7’53.32 4 ITA GRIFFANTE Tommaso Leosport Nice Footwear 2005 7’50.50 5 ITA DE TULLIO Luca GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 2003 7’51.47 6 ITA DETTI Gabriele Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse 1994 7’54.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: attesa per Curtis e D’Ambrosio nei 100 sl Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio vogliono stupire nei 100 sl!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: il giorno di Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio nei 100 sl Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Nuoto, Assoluti Riccione 2026: calendario, orari e dove vedere le gare in TV e streaming. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 16 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, giovedì 16 aprile, andrà in scena a Riccione la terza giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-3 che andrà a ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026: a Riccione batterie e finali, diretta TV e streamingOggi, mercoledì 15 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. L'evento, un crocevia fondamentale per la stagione, no ... it.blastingnews.com Terze giornate di batterie ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione Giornata positiva per gli Azzurri che questo pomeriggio sono chiamati alle finali, alla ricerca del titolo e del pass per gli Europei! link in bio o nelle storie per l’articolo completo con tutti i r facebook