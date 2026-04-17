LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Ceccon in finale senza forzare! Attesa per D’Ambrosio e Curtis

Durante i campionati italiani di nuoto 2026, si sono svolte le gare in diretta con alcuni atleti che hanno raggiunto le finali. Matteo Venini ha vinto l’ultima batteria con un tempo di 1’59”15, mentre il nuotatore Ceccon ha concluso in seconda posizione con 2’01”14. Attualmente si attende il risultato di D’Ambrosio e Curtis, che sono ancora in attesa di gareggiare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40: Matteo Venini si aggiudica l’ultima batteria con 1’59?15, secondo posto per Ceccon di 2’01?14 10.35: Tommaso Gerardi vince la quarta batteria con 1’59?52, squalificato Lorenzo Mora per aver superato i 15 metri con la subacquea. Ora Thomas Ceccon 10.31: Rimonta vincente per Dylan Buonaguro con 1’59?62, davanti a Daniele Del Signore con 2’00?13. Ora Mora 10.28: Vito Benedetto Sgroi con 2’03?76 si impone nella seconda batteria dei 200 dorso 10.25: Giovanni Cornelli si impone nella prima batteria dei 200 dorso con 2’05?02 10.22: Questa la lista delle finaliste dei 100 dorso donne: Toma, Velati, Boscaro, Gaetani, Furfaro, Pasquino, Bianchi, Lamanna 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Ceccon in finale senza forzare! Attesa per D’Ambrosio e Curtis Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: sarà spettacolo con Ceccon, Curtis e D’Ambrosio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti... LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: tris d’assi in vasca con Ceccon, D’Ambrosio e CurtisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Nuoto, Assoluti Riccione 2026: calendario, orari e dove vedere le gare in TV e streaming. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: sarà spettacolo con Ceccon, Curtis e D’Ambrosio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05: Simonti vince la terza batteria con 5484 10.03: Michele Musciolà e Christian Simonti con 5483 si ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it OA Sport. . Le voci dei grandi protagonisti della terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione. Una giornata intensa, ricca di risultati importanti e indicazioni preziose in vista degli Europei di Parigi. Nelle interviste realizzate da Sofia Al - facebook.com facebook