LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Borrelli cresce attesa per Curtis e D’Ambrosio

Durante i campionati italiani di nuoto 2026, si sono svolte le batterie del mattino con alcune gare che hanno attirato l'attenzione. Nella finale dei 200 dorso, il nuotatore Del Signore ha battuto Ceccon, mentre Borrelli ha migliorato le sue prestazioni. Attesa per le gare di Curtis e D’Ambrosio. In evidenza anche Christian Mantegaza, che si è qualificato per la finale dei 200 rana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.13: Fari puntati su Christian Mantegaza nella finale dei 200 rana. Questi i protagonisti: 1 ITA CASTELLO Andrea Centro Sportivo Esercito – Imolanuoto ssd a r.l. 1998 2’14.37 2 ITA PRAPUGICU Andrea Virtus Buonconvento ssd 2004 2’14.03 3 ITA FUSCO Alessandro Fiamme Gialle – Nuoto – Circolo Canottieri Aniene 2000 2’13.14 4 ITA MANTEGAZZA Christian Fiamme Gialle – Nuoto – Team Trezzo Sport ssd 2005 2’12.59 5 ITA TELESCA Matteo Centro Nuoto Torino 2006 2’12.83 6 ITA GIORGETTI Edoardo GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 1989 2’13.31 7 ITA FORTINI Alessandro Heaven Due ssd 1998 2’14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Borrelli cresce, attesa per Curtis e D’Ambrosio Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Ceccon in finale senza forzare! Attesa per D’Ambrosio e Curtis Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: mostruoso record nazionale di Sara Curtis! Alle 17.15 le finali con Ceccon e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05: Simonti vince la terza batteria con 5484 10.03: Michele Musciolà e Christian Simonti con 5483 si ... oasport.it Comunicato del Presidente FPI I numeri dei Campionati italiani under 19 Oggi inizia la fase interregionale dei Campionati italiani under 19, ospitata a Montecatini. I dati ci dicono che parteciperanno all’evento circa 200 atleti tra uomini e donne a cui si a - facebook.com facebook Nelle prime due giornate dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di #Riccione, già un ricco bottino di per il Centro Sportivo #Carabinieri: Lisa Angiolini nei 100mt e 200mt rana, Leonardo Deplano nei 50mt stile libero e Anita Gastaldi nei 100mt dorso #sport x.com