LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Brillano D’Ambrosio e Curtis

Durante i campionati italiani di nuoto, si sono disputate le batterie del mattino con numerosi atleti in evidenza. Nei 200 dorso, il nuotatore ha battuto un avversario noto, mentre nelle prove di stile libero, Carlos D’Ambrosio ha dominato con un tempo di 1’45”77, davanti a Jacopo Barbotti e Alessandro Ragaini. La giornata prosegue con le finali e altre gare che promettono di offrire ulteriori emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.42: E’ UN OTTIMO CARLOS D’AMBROSIO CHE DOMINA CON 1ì45?77 i 200 stile libero, precedendo un ottimo Jacopo Barbotti con 1’47?27, terzo posto per Alessandro Ragaini con 1’47?71 18.41: Ai 100 D’Ambrosio, Megli, Dalla Costa 18.38: Carlos D’Ambrosio favorito ma sono tanti i potenziali protagonisti della finale dei 200 stile libero, da Megli a Barbotti, da De Tullio a Ragaini. Questi i protagonisti: 1 ITA BARBOTTI Jacopo Circolo Canottieri Aniene 2006 1’49.14 2 ITA CASERTA Giovanni Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse 2002 1’49.08 3 ITA MEGLI Filippo Centro Sp.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Brillano D’Ambrosio e Curtis Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Borrelli cresce, attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Brillano D’Ambrosio e CurtisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.42: E' UN OTTIMO CARLOS D'AMBROSIO CHE DOMINA CON 1ì4577 i 200 stile ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it Arriva la grande sorpresa ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione dove nei 200 metri dorso Daniele Del Signore ha la meglio su Thomas Ceccon e si laurea Campione Italiano! Una gara strana con Ceccon in testa che crolla negli ultimi 30 metri e finisce add - facebook.com facebook