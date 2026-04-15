LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis esplosiva nei 50 dorso attesa per Cerasuolo Mao non c’è

Durante i campionati italiani di nuoto 2026, si sono disputate le competizioni sui 50 dorso, con una performance esplosiva da parte di un nuotatore che ha conquistato la vittoria nella batteria con un tempo di 1’00”36, superando di gran lunga il concorrente più vicino. La gara ha attirato l’attenzione anche su altri atleti, mentre un atleta molto atteso non ha partecipato. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Christian Mantegazza con 1’00?36 vince la quarta batteria e va nettamente al comando della classifica parziale, davanti a Mangiamele in 1’00?91 10.59: Francesco Pennetta con 1’02?41 vince la terza batteria ma non è in testa alla graduatoria provvisoria 10.58: Denis Fagnini si impone nella seconda batteria con 1’02?20 10.57: Alessio Hincu con 1’04?39 vince la prima batteria dei 100 rana 10.55: Queste le finaliste dei 200 rana: Mancini, Pirovano, Taddei, Fangio, Angiolini, Ferraguti, Venturi, Zucca 10.54: Anna Pirovano si impone nell’ultima batteria con 2’28?29, seconda Fangio con 2’28?72 10.50: Con un tranquillo 2’28?39 Lisa Angiuolini si aggiudica la terza batteria davanti ad Alessia Ferraguti con 2’30?09 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, attesa per Cerasuolo. Mao non c’è Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra MaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026... Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si sale di colpi con Curtis e Cerasuolo, Mao non c’è Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, attesa per Cerasuolo. Mao non c’èCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.59: Francesco Pennetta con 1'0241 vince la terza batteria ma non è in testa alla graduatoria provvisoria ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà ... oasport.it A Catania i Campionati Italiani FISDIR di tennis tavolo al PalaCatania: oltre 50 atleti da 14 società per il titolo nazionale. https://www.freepressonline.it/2026/04/15/a-catania-i-campionati-italiani-fisdir-di-tennis-tavolo/ #Catania #FISDIR #TennisTavolo #SportPa - facebook.com facebook