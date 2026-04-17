LIVE Musetti-Fils ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | toscano in campo alle 16.00

Alle 16.00 si terrà il match tra Musetti e Fils nel torneo ATP di Barcellona del 2026. Prima di lui, alle 11.00, è iniziata la partita tra Cobolli e Kopriva, mentre alle 14.35 Rublev ha concluso la sfida contro Machac con un risultato di 2-0 (6-4, 6-3). Manca circa un’ora e mezza all’ingresso in campo del giocatore toscano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 14.35 Alla fine Rublev supera Machac per 2-0 (6-4, 6-3), manca ancora un’ora e mezza circa all’ingresso in campo di Musetti. La cronaca testuale riprenderà alle 15.40, a dopo! 13.06 Buongiorno amici di OA Sport, inizia l’attesa per il match di Musetti contro Fils. La giornata nella Pista Rafa Nadal è iniziata con la vittoria del serbo Medjedovic sul portoghese Borges per 2-0 (7-6, 6-2). In campo adesso ci sono Machac e Rublev, mentre il nostro azzurro non scenderà in pista prima delle 16.00. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: toscano in campo alle 16.00 Notizie correlate LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: Rublev sfida Machac, toscano in campo alle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: iniziati gli incontri, il toscano in campo non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Musetti-Fils vale la semifinale a Barcellona: quando e dove vederla; LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale; ATP Barcellona 2026: Musetti-Fils in TV e streaming, orario e programma oggi; LIVE NEWS: Fils-Musetti, oggi venerdì 17 aprile ore 16, diretta streaming tennis per l'accesso alla semifinale di Barcellona Open 2026. Musetti-Fils oggi, Atp Barcellona 2026: a che ora e dove vederla in direttaIl toscano contro il francese Fils andrà a caccia della seconda semifinale dell'anno dopo quella a gennaio a Hong Kong ... today.it Musetti-Fils oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, canale, streamingOggi, venerdì 17 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Barcellona (Spagna), si disputeranno i quarti di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it Alle 11:00 in campo Cobolli contro Kopriva. Non prima delle 15:00 Vavassori/Herbert in doppio e non prima delle 16:00 Musetti contro FIls facebook ATP Barcellona: Fils va di fretta. Ora scontro da pesi massimi con Musetti ai quarti x.com