Alle ore 16.00 si gioca il match tra Musetti e Fils nell’ATP di Barcellona 2026. Nel frattempo, alle 11.00, è in programma anche l’incontro tra Cobolli e Kopriva. Parallelamente, si svolge la sfida tra Rublev e Machac. La giornata di tennis prosegue con diverse partite in programma, tutte trasmesse in diretta. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 13.06 Buongiorno amici di OA Sport, inizia l’attesa per il match di Musetti contro Fils. La giornata nella Pista Rafa Nadal è iniziata con la vittoria del serbo Medjedovic sul portoghese Borges per 2-0 (7-6, 6-2). In campo adesso ci sono Machac e Rublev, mentre il nostro azzurro non scenderà in pista prima delle 16.00. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il francese Arthur Fils, valido per il quarto di finale dell’ ATP 500 di Barcellona, con l’azzurro che cerca di conquistare la seconda semifinale dell’anno e con la speranza, inoltre, di poter vincere un trofeo che manca dal 2022.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: Rublev sfida Machac, toscano in campo alle 16.00

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