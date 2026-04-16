LIVE Musetti-Moutet ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | iniziati gli incontri il toscano in campo non prima delle 16.00

Sono iniziati gli incontri al torneo ATP di Barcellona. Il match tra il tennista toscano e l’avversario francese è previsto per le 16.00, mentre la partita tra un altro italiano e il suo avversario russo dovrebbe cominciare non prima delle 13.30. Gli aggiornamenti sulla giornata sono disponibili in tempo reale attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 12.03 Gli spagnoli RinconRoca Batalla hanno vinto il primo set contro KrajicekMektic al tiebreak per 7 punti a 5. Non prima delle 13.30 iniziera il match tra Sonego e Rublev, poi toccherà a Musetti e Moutet, in campo non prima delle 16.00. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, partita valevole per gli ottavi di finale dell ‘ATP 500 di Barcellona 2026. Il numero 9 del mondo torna in campo dopo il buon successo all’esordio contro Landaluce e cerca l’accesso ai quarti del torneo spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: iniziati gli incontri, il toscano in campo non prima delle 16.00 Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Corentin Moutet - Lorenzo Musetti 16/04/2026 Comp. quote; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it Barcellona, Musetti-Moutet LIVE: gli aggiornamenti in diretta dalle 16Musetti, n. 9 ATP, affronta il mancino francese Corentin Moutet, n. 31, per un posto nei quarti al Barcelona Banco Sabadell, l'ATP 500 sulla terra battuta che si disputa dal 1953 al Real Club de Tenis ... sport.tiscali.it Non prima delle 13:30 Lorenzo Sonego sfida Andrey Rublev. Lorenzo Musetti, non prima delle 16, Corentin Moutet. Verso le 14:30 Elisabetta Cocciaretto - facebook.com facebook Bene la vittoria dopo l'infortunio, ma con Moutet non basterà il tennis visto oggi. Speriamo che Musetti torni presto quello che ci ha fatto vedere magie sulla terra negli ultimi anni. x.com