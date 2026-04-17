Al torneo ATP di Barcellona, il match tra Musetti e Fils è in corso di riscaldamento prima dell'inizio ufficiale. La partita tra i due tennisti si svolge nel rispetto del programma, con l'ingresso in campo di Fils seguito dall'attesa di Musetti. In contemporanea, si attende anche l'inizio del confronto tra Cobolli e Kopriva, previsto nel pomeriggio. La diretta aggiorna gli appassionati sui progressi delle partite e sulle fasi di preparazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 16.00 Eccoci, il primo ad entrare è Fils. 15.58 Ci siamo, tra pochissimo i tennisti dovrebbero entrare in campo. 15.55 Grazie ai punti conquistati nel torneo di Barcellona, Musetti ha riconquistato una posizione nel live ranking, l’ottava. Classifica che al momento si gioca con Ben Shelton, impegnato con Joao Fonseca nei quarti di finale di Monaco. 15.52 Lorenzo, che iniziava l’anno con la quinta posizione nel ranking ATP, visto l’infortunio che lo ha tenuto fuori per molto tempo, non ha potuto difendere i punti della finale di Montecarlo, è sceso alla nona posizione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento

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