ATP Barcellona 2026 Alcaraz vince ma preoccupa Fils si salva e bene Musetti e Sonego

Si è concluso il primo turno dell’ATP500 di Barcellona, torneo che si svolge in Spagna. Tra i protagonisti, Alcaraz ha vinto la partita ma ha mostrato segnali di preoccupazione. Fils si è qualificato grazie a una vittoria che gli ha permesso di passare il turno. Buone notizie anche per Musetti e Sonego, che sono riusciti a superare il primo ostacolo. La giornata si è chiusa con un bilancio positivo per alcuni e con qualche preoccupazione per altri.

Finita nell’album dei ricordi questa giornata dedicata al primo turno dell’ATP500 di Barcellona (Spagna). Sulla terra rossa catalana Carlos Alcaraz ha fatto il suo esordio, vincendo contro il finlandese Otto Virtanen. Tuttavia, dietro il 6-4 6-2 si nasconde una prestazione con dubbi e perplessità legati allo status fisico dell’iberico, costretto a chiamare l’intervento del fisioterapista sul finire del primo parziale. Condizioni fisiche che saranno da valutare per il n.2 del mondo, ma allo stato attuale delle cose qualificazione agli ottavi centrata e sul suo cammino ci sarà il ceco Tomas Machac (n.47 del mondo), a segno contro l’argentino Sebastian Baez (n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Barcellona 2026, Alcaraz vince ma preoccupa. Fils si salva e bene Musetti e Sonego Tabellone ATP Barcellona 2026: Musetti, sulla strada c’è Vacherot. Sonego nel quarto di AlcarazLunga, ricca di grandi nomi e da rimarcare la storia del Barcelona Open, il torneo che rende molto orgogliosa la Catalogna e che, molto prima di... Tennis, Darderi parte bene a Monaco. Ok Musetti e Sonego a BarcellonaL’azzurro supera Zhang al BMW Open, mentre in Catalogna avanzano Musetti e Sonego.