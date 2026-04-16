LIVE Musetti-Moutet 0-0 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro in palio i quarti di finale

Al via il match tra Musetti e Moutet negli ottavi di finale dell’ATP di Barcellona 2026. I due giocatori sono in campo da pochi minuti e il punteggio attuale è di 0-0. Tra i punti più recenti, Musetti ha chiuso con un buon servizio e un colpo vincente, mentre Moutet ha commesso un errore in rete con un suo backhand. La partita si svolge sul campo principale e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 30-15 Scappa in lunghezza il rovescio in uscita dal servizio 30-0 Ottimo servizio di Musetti che chiude con il colpo successivo 15-0 In rete il back di Moutet. Al servizio Lorenzo Musetti PRIMO SET 16.08 Terminato il warm-up 16.05 Moutet ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 16.03 Inizia il riscaldamento pre-match 16.02 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito, 16.00 Lorenzo Musetti e Corentin Moutet fanno il loro ingresso sulla Pista Rafa Nadal 15.58 Il vincente di quest’incontro affronterà il vincente di Fils-Nakashima, partita che chiuderà il programma sulla Pista Rafa Nadal 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 0-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro, in palio i quarti di finale Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo... LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Musetti-Moutet oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco. Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVEDopo aver battuto lo spagnolo Landaluce all'esordio, l'azzurro affronta il francese sulla terra rossa del torneo catalano: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE facebook #Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com