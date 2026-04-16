LIVE Musetti-Moutet ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | azzurro in campo alle 16.00

Alle 16.00 si gioca il match tra il tennista italiano e il suo avversario francese nell'ambito del torneo ATP di Barcellona 2026. La partita tra i due atleti si inserisce nel programma di oggi, con aggiornamenti disponibili tramite una diretta streaming online. Contestualmente, si svolge anche l'incontro tra altri due tennisti, con inizio previsto non prima delle 13.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 15.25 Rublev batte Sonego 6-2, 6-3. Qualche minuto di pausa prima dell’ingresso in campo di Musetti e Moutet, che avverrà alle 16 circa. 14.30 Rublev ha vinto il primo set contro Sonego per 6-2. Al termine di quest’incontro, ma non prima delle 16.00, entreranno in campo Musetti e Moutet. 14.29 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Moutet. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, partita valevole per gli ottavi di finale dell ‘ATP 500 di Barcellona 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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