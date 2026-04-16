LIVE Musetti-Moutet 1-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | il francese si salva in apertura

Al torneo di Barcellona, il match tra Musetti e Moutet si è concluso con un punteggio di 1-1. Nella prima partita, il francese ha evitato il ritiro grazie a un colpo di dritto al volo, mentre l'italiano ha aperto con un servizio centrale e un ritorno efficace. La sfida prosegue, e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta. Nel frattempo, è attesa la partita tra un altro giocatore e un avversario, che inizierà non prima delle 13.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 30-0 Prima al centro e schiaffo al volo di dritto per Musetti. 15-0 In rete il tentativo di smorzata di Moutet. 1-1 Gioco Moutet: prima ad uscire e dritto in contropiede per il francese. Musetti resta su quell’angolo ma non riesce ad essere preciso con il lob, che rimane corto e diventa un invito per lo smash del transalpino. A-40 Di poco lungo il recupero in lob di Musetti Seconda 40-40 In corridoio il recupero di Moutet sulla smorzata di Musetti, che aveva preso la rete con uno splendido rovescio incrociato stretto A-40 Smorzata imprecisa di Moutet in uscita dal servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 1-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese si salva in apertura Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Musetti inizia contro Vacherot: Spero di poter mostrare il mio tennis al 100%; Corentin Moutet - Lorenzo Musetti 16/04/2026 Comp. quote; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky. Diretta Live Musetti-Moutet Ottavi di finale Barcellona: Lorenzo per ritrovare certezzeDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE facebook #Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com