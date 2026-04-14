LIVE Musetti-Landaluce 7-5 0-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 1° set in rimonta

Al torneo di Barcellona 2026, il primo set tra il tennista italiano e il suo avversario si è concluso con un punteggio di 7-5 in favore del giocatore italiano, che ha vinto in rimonta. Il secondo set è iniziato con il giocatore straniero in vantaggio per 1-0. Sono in programma anche le dirette di altri incontri, tra cui Sonego contro Martinez e Cobolli contro Dedura, entrambi a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) Al servizio Lorenzo Musetti 0-1 Gioco Landaluce: prima al corpo vincente per lo spagnolo. 40-0 In corridoio la risposta di rovescio di Musetti 30-0 Non rientra a sufficienza il back lungolinea di Musetti 15-0 Servizio, dritto e smash per lo spagnolo. Al servizio Martin Landaluce SECONDO SET 7-5 Gioco e primo set Musetti: l’azzurro chiude il primo parziale con uno splendido rovescio lungolinea in uscita dal servizio 40-15 Buona smorzata di Musetti. Landaluce è veloce nella corsa in avanti, ci arriva in scivolata e trova il campo in lungolinea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 0-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set in rimonta LIVE Musetti-Landaluce 2-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a rimanere in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Landaluce 5-5, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: fasi decisive del 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.