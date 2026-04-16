LIVE Musetti-Moutet 6-3 1-0 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set

Durante il match del torneo di Barcellona, l’italiano ha vinto il primo set contro l’avversario francese con il punteggio di 6-3. Nel secondo set, il punteggio è di 1-0 in favore del tennista italiano, con il suo avversario che ha commesso un errore in risposta a un dritto lungolinea. La partita è trasmessa in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 1-0 Break Musetti: in rete il dritto lungolinea di Moutet, dopo che l’azzurro aveva manovrato con il rovescio incrociato. Il francese spedisce la palla fuori dal campo. 30-40 Musetti spinge con il rovescio, poi chiama avanti Moutet con una smorzata e lo infila con il passante incrociato 30-30 Il lob di Moutet termina fuori di pochissimi centimetri 30-15 Lungo il dritto di Musetti sulla contro-smorzata di Moutet. 15-15 Musetti non trova il campo con la risposta 0-15 Regalo di Moutet che spinge bene con il dritto e guadagna campo. Il francese ha uno smash a campo aperto, ma taglia troppo il colpo e lo spedisce in rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 6-3, 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set Notizie correlate LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 0-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. LIVE Musetti-Moutet 5-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco; Ora Madrid: i prossimi impegni di Sinner. Diretta Live Musetti-Moutet Ottavi di finale Barcellona: Lorenzo vince il primo setDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it A chi interessa inizia Musetti - Moutet facebook #Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com