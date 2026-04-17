LIVE Musetti-Fils 3-6 1-0 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | si riparte con il servizio dell’azzurro

Al torneo di Barcellona, il match tra Musetti e Fils è ripreso con l’azzurro al servizio, dopo il primo set vinto dal francese con il punteggio di 6-3. Attualmente Musetti conduce 1-0 nel secondo set. Intanto, alle ore 11.00, si svolge anche il confronto tra Cobolli e Kopriva. Durante il gioco, il francese ha messo a segno un ace, portandosi sul 30-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 30-0 Ace del francese. 15-0 Prima vincente anche per Fils ad inizio game. 1-0 GAME MUSETTI! Inizia bene l’azzurro che chiude il servizio con l’ace. 40-0 Altra prima e altro punto! 30-0 Bellissima volée di Musetti che chiude il punto nei pressi della rete. 15-0 Prima vincente di Lorenzo! SECONDO SET, SERVE MUSETTI! 16.50 Serve fare qualcosa di più sia in risposta, anche se Fils è stato ingiocabile, sia nei punti con il servizio visto che, in alcune situazioni, Lorenzo ha preso decisioni sbagliate tra discese a rete troppo coraggiose e tentativi di vincenti troppo complessi rispetto alla pesantezza dei punti che ha giocato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fils 3-6 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si riparte con il servizio dell’azzurro Notizie correlate LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11. LIVE Musetti-Fils 2-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si continua on serve, l’azzurro annulla palla break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Musetti-Fils vale la semifinale a Barcellona: quando e dove vederla; LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale; Musetti batte Moutet e va ai quarti, fuori Sonego; Barcellona, Musetti sfida Fils per la semifinale: cronaca LIVE dalle 16. LIVE Musetti-Fils 3-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il francese vince il primo set, azzurro costretto alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 Seconda. 40-40 Il nastro ferma il dritto di Fils, è andata bene ... oasport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVEBARCELLONA - Sbarazzatosi di Moutet in due set negli ottavi dell' Atp di Barcellona, ora Musetti è pronto per la sfida contro un altro francese, Arthur Fils, nella gara che vale un posto in semifinale ... corrieredellosport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVE - facebook.com facebook #Musetti supera #Moutet in due set: ai quarti #Fils o #Nakashima. #Sonego ko con #Rublev L'azzurro ha battuto ai quarti di finale del torneo 500 di Barcellona la testa di serie numero due del torneo in due set (6-3 6-4 il punteggio finale in un'ora e 41 minuti). x.com