LIVE Musetti-Fils 2-3 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | si continua on serve l’azzurro annulla palla break!

Sul campo si sta giocando una partita di tennis tra due atleti, con il punteggio attuale di 2-3 in favore di uno dei due. L'incontro si svolge nell'ambito del torneo ATP di Barcellona 2026. In questa fase, l'azzurro ha annullato una palla break, mentre il suo avversario ha commesso un errore sulla risposta. La partita prosegue senza servizi, con alcuni scambi ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 30-0 Non passa la risposta di Fils. Seconda. 15-0 Prima vincente dell’azzurro. 2-3 GAME FILS Il francese rimonta dallo 0-30 e chiude il servizio con la prima palla vincente. 40-30 Grande dritto di Fils, esce la difesa del carrarino. Seconda palla. 30-30 Ancora un uno-due perfetto per il francese. 15-30 Servizio e dritto lungolinea vincente di Fils. 0-30 Smash orrendo di Fils che non manda neanche in rete la palla, ma che difesa di Musetti sul rovescio del francese. 0-15 Risposta violentissima di Musetti, Fils mette la racchetta ma con poca fortuna. 2-2 GAME MUSETTI! Tre punti in fila dell’azzurro che dopo i due doppi falli consecutivi annulla anche una palla break.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fils 2-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si continua on serve, l’azzurro annulla palla break! Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 6-3, 3-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla 2 palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Sinner-Dzumhur 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla palla break e si porta ad un game dal setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rovescio vincente di Dzumhur che nonostante il risultato sta avendo il coraggio di rischiare. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musetti-Fils vale la semifinale a Barcellona: quando e dove vederla; LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale; Ranking Atp, Alcaraz out per infortunio: Sinner può restare n°1 in classifica fino a Roma; ATP Barcellona 2026: Musetti-Fils in TV e streaming, orario e programma oggi. LIVE Musetti-Fils 1-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break in apertura di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 15-0 Primo vero scambio del match. Musetti stringe il dritto, la ... oasport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVEBARCELLONA - Sbarazzatosi di Moutet in due set negli ottavi dell' Atp di Barcellona, ora Musetti è pronto per la sfida contro un altro francese, Arthur Fils, nella gara che vale un posto in semifinale ... corrieredellosport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVE facebook #Musetti supera #Moutet in due set: ai quarti #Fils o #Nakashima. #Sonego ko con #Rublev L'azzurro ha battuto ai quarti di finale del torneo 500 di Barcellona la testa di serie numero due del torneo in due set (6-3 6-4 il punteggio finale in un'ora e 41 minuti). x.com